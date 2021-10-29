FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении секторов DeFi и NFT.

Первую версию руководства FATF представила в 2019 году. Тогда биткоин-биржи и других поставщиков виртуальных активов (VASP) обязали соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

В частности, участников индустрии обязали обмениваться данными пользователей, когда последние осуществляют транзакции между площадками. В июне 2021 года FATF отметила, что большинство юрисдикций еще не внедрили эти требования, и призвала страны ускорить процесс.

Для разработки новой версии документа организация ознакомилась с опытом внедрения стандартов, а также рассмотрела комментарии участников индустрии.

В обновленном руководстве FATF рекомендовала поднадзорным странам проявлять гибкость на начальном этапе внедрения требований. Организация признала, что VASP и другие игроки рынка испытывают определенные трудности с интеграцией новых систем, необходимых для обеспечения комплаенса.

«Мы признаем, что создания инструментов для обеспечения комплаенса требует больших усилий. И, возможно, VASP нужно некоторое время для инвестиций в технологии, необходимые для соблюдения требований», - сказал аналитик FATF Кен Менц в интервью CoinDesk.

Организация также отметила, что государственные регуляторы должны широко трактовать используемые компаниями определения и классифицировать их на основе предлагаемых услуг. Это, по ее мнению, необходимо для эффективной борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

«Страны не должны классифицировать компании на основе номенклатуры или терминологии, которые используют последние для описания своей деятельности или технологии, применяемой ими. Обязательства, предусмотренные стандартами FATF, зависят от предлагаемых финансовых услуг и не учитывают операционную модель компании, ее технологические инструменты, дизайн или другие операционные характеристики», - говорится в документе.

По мнению FATF, виртуальный актив (ВА) - не просто цифровое представление стоимости. Этот субъект также должен обладать торгуемым компонентом, который позволяет передавать ценность.

NFT организация не относит к этому классу активов. Однако, если эти токены используются в платежных или инвестиционных целях, их следует регулировать в соответствии с рекомендациями FATF:

«Некоторые NFT, которые не выглядят как ВА, могут попадать под их определение, если на практике будут использоваться в платежных или инвестиционных целях. Другие NFT являются цифровыми представлениями финансовых активов, которые уже охвачены стандартами FATF. Поэтому они исключены из определения ВА, но подпадают под действие стандартов, как данный вид финансовых активов».

Представленное FATF определение VASP охватывает «любые физические или юридические лица», которые, действуя от имени других юридических или физических лиц, осуществляют:

* обмен ВА на фиат или другие цифровые активы;

* передачу ВА;

* «хранение и управление ВА или инструментов, позволяющих контролировать ВА»;

* «предоставление финансовых услуг, связанных с предложением и/или продажей» ВА эмитентами.

В разъяснении сказано, что dapps не являются VASP, поскольку предложенные стандарты не распространяются на базовое программное обеспечение. Вместе с тем разработчики, владельцы, операторы или другие лица, сохраняющие «контроль или достаточное влияние на механизмы DeFi», с большой степенью вероятности относятся к таковым.

FATF подчеркнула, что юрисдикциям придется постоянно оценивать новые проекты и степень вовлеченности в них руководства. В документе сказано, что многие из них используют слово «децентрализованный», хотя есть какое-то физическое или юридическое лицо, которое можно привлечь к ответственности.

«Ситуации, когда DeFi-проекты называют себя децентрализованными, хотя на самом деле присутствует лицо, обладающее контролем и достаточным влиянием, довольно распространенные. Юрисдикциям следует применять определение VASP без учета самоописания», - говорится в руководстве.



