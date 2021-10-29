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Курс доллара растет к мировым валютам 29 октября в рамках коррекции
08:24 29.10.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром коррекционно растет после падения четверга, последовавшего на статистике о слабом росте ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1679 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,62 иены за доллар со 113,56 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,42 пункта.
В четверг индекс доллара упал сразу на 0,5% после публикации данных по ВВП США. По данным минторга США, в третьем квартале, по первой оценке, экономика страны выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали замедление роста только до 2,7%.
"Перед встречей Федрезерва в следующую среду вопрос теперь состоит в том, сохранит ли ФРС самообладание и объявит сроки сворачивания (программы выкупа активов - ред.) или последние данные заставят их потерять решительность", - считает аналитик IGM Брюс Кларк (Bruce Clark), которого цитирует газета Wall Street Journal.
На следующую неделю запланировано очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 ноября. Инвесторы ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка. В то же время, по данным CME Group, почти 74,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.
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