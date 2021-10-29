Отсутствие продавцов валюты развернуло рынок 28 окрября

Максим Беркаль / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 29 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,32 грн/$, что на пять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 14 копеек - его курс составит 30,5 грн/€.

Курс на межбанке

В первой части торгов на межбанке в четверг отмечался ярко выраженный тренд на укрепление гривны, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Подобные цифры назвал нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он утверждает, что в четверг с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,33-26,38 грн/$. После первых сделок в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,32-26,34 грн/$.

"Стартовав на уровнях 26,33-26,38 грн/$, к 11 часам котировки опустились к отметкам 26,30-26,31 грн/$", - рассказывает Волуйчак.

Объем выставленных на продажу заявок существенно превосходил аппетиты покупателей. Однако ближе к полудню рынок развернулся. Продавцов на торгах стало ощутимо меньше, при этом спрос возрос.

"Это привело к росту котировок, которые достигли максимальных значений в обеденный перерыв, когда активность на торгах была невысокой. На пике курсовой коридор достигал уровней 26,35-26,37 грн/$", - отметила она.

Но, по ее словам, во второй половине дня объем предложения снова увеличился, и до завершения сессии с расчетами TOD гривна плавно укреплялась, достигнув к 16 часам утренних отметок 26,32-26,33 грн/$.

Волуйчак считает, что тенденции к укреплению гривны будут сохранять актуальность и в ходе последних торгов октября. В пятницу спрос на валюту накануне переходной даты будет невысоким.

"Однако на в основном падающем курсе экспортеры вряд ли станут придерживать валютную выручку. Значительной волатильности я не жду. По моим оценкам, торги пятницы пройдут в рамках 26,26-26,41 грн/$", - полагает она.