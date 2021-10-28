Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года

Технология блокчейн и шумиха вокруг криптовалют привлекают много внимания в последние годы. Не остались в стороне и злоумышленники, которые используют возможности блокчейна, чтобы завладеть чужими финансами. Согласно данным компании Atlas VPN, киберпреступники украли более $1 миллиарда в криптовалюте в третьем квартале 2021 года.

Хотя злоумышленники не брезгуют любыми популярными криптовалютами, отмечается, что экосистема Ethereum пострадала от наибольшего числа взломов, а держатели этой валюты потеряли больше всего денег из-за действий киберпреступников. Они, по подсчётам Slowmist Hacked, потеряли $803 427 798. На экосистему Ethereum пришлось 20 крупных атак. Одним из самых масштабных ограблений стала атака на сеть Poly Network, в ходе которой было украдено $610 миллионов.

На криптовалютные биржи было совершено пять атак, в ходе которых они потеряли $114 миллионов. Причём $90 миллионов были украдены в результате взлома биржи Liquid. Экосистема Binance Smart Chain подверглась семи атакам и потеряла $23 миллиона в третьем квартале этого года. В ходе 28 атак на мелкие криптовалютные экосистемы было украдено $193 миллиона.

Успех атак, связанных с криптовалютами, привлекает всё больше преступников. В то время как технически подкованные хакеры ищут эксплойты в криптовалютных экосистемах, мошенники выдумывают хитрые схемы для обмана пользователей. За первые три квартала этого года было проведено 146 атак, связанных с криптовалютой. Это больше, чем в любой другой год.

Для сравнения, за весь прошлый год было зафиксировано 122 взлома. А рекордным прежде был 2019 год, когда число атак выросло на 58 % по сравнению с 2018 годом и достигло 133 случаев. Важно отметить, что в четвёртом квартале 2021 года цифра продолжает расти. Сообщается, что основной целью киберпреступников по-прежнему остаётся экосистема Ethereum.