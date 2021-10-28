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Справочный курс гривны 28 октября повышен на 4,84 коп до 26,3164 грн/$1
12:32 28.10.2021 |
Национальный банк 28 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.84 коп. до 26.3164 UAH/USD.
|Показатель
|27.10.2021
|28.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3648
|26.3164
|0.184
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