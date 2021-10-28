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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.10.2021
11:21 28.10.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28 октября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,3700
|Банк инвестиций и сбережений
|26,4000
|Банк Сич
|26,3600
|OTP Bank
|26,4200
|Креди Агриколь
|26,3200
|Форвард банк
|26,4500
|Форвард банк
|26,3000
|Банк Сич
|26,4600
|ТАСкомбанк
|26,3000
|Креди Агриколь
|26,4700
|Приватбанк
|26,3000
|Правекс
|26,4700
|Пивденный
|26,3000
|Укрстройинвестбанк
|26,4700
|Ощадбанк
|26,3000
|Пивденный
|26,5000
|Аккордрбанк
|26,3000
|Альфа-банк
|26,5200
|OTP Bank
|26,3000
|Окси банк
|26,5200
|Альфа-банк
|26,2800
|ТАСкомбанк
|26,5500
|Укрстройинвестбанк
|26,2500
|Приватбанк
|26,5957
|Окси банк
|26,2400
|Аккордрбанк
|26,6000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Ощадбанк
|26,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2000
|Украинский Капитал
|26,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|30,5500
|Банк Сич
|30,6000
|Форвард банк
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|30,6500
|Креди Агриколь
|30,4700
|OTP Bank
|30,7000
|Пивденный
|30,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,7000
|Банк Сич
|30,4500
|Креди Агриколь
|30,7000
|OTP Bank
|30,4500
|Правекс
|30,7000
|Аккордрбанк
|30,4200
|Альфа-банк
|30,7500
|Альфа-банк
|30,4000
|Окси банк
|30,7500
|Укрстройинвестбанк
|30,3800
|Ощадбанк
|30,7500
|ТАСкомбанк
|30,3500
|Пивденный
|30,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3500
|Форвард банк
|30,7500
|Приватбанк
|30,3000
|Приватбанк
|30,7692
|Окси банк
|30,3000
|Аккордрбанк
|30,8200
|Ощадбанк
|30,2500
|ТАСкомбанк
|31,0500
|Украинский Капитал
|30,0000
|Украинский Капитал
|31,3000
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