Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.10.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|26.10
|25.0 (9.5)
|-
|27.10
|25.0 (9.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.10
|59021.0 (7.5)
|-
|26.10
|61775.0 (7.5)
|-
|27.10
|67536.0 (7.5)
|-
Данные НБУ