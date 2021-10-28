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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.10.2021

09:53 28.10.2021 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
27.09.20217.8727
28.09.20217.8778
29.09.20217.6870
30.09.20217.5944
01.10.20217.8380
04.10.20217.7091
05.10.20217.8708
06.10.20217.8200
07.10.20217.8000
08.10.20217.6409
11.10.20217.7964
12.10.20217.8962
13.10.20217.8121
18.10.20217.8269
19.10.20217.7667
20.10.20217.5929
21.10.20217.7907
22.10.20217.8700
23.10.20217.6143
25.10.20217.8400
26.10.20217.7476
27.10.20217.7794

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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