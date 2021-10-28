ЕЦБ выбрал 30 участников консультативной группы по цифровому евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сформировал консультативную группу по вопросам потенциальной разработки и распространения СBDC.

Согласно пресс-релизу, в нее вошли 30 специалистов из BBVA, Deutsche Bank AG, Societe Generale, European Payments Council, Stripe, IKEA и других организаций.

Член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта выразил удовлетворение тем, что «многие высококвалифицированные эксперты из частного сектора» готовы внести вклад в проект цифрового евро.

«Их опыт будет способствовать интеграции взглядов потенциальных пользователей и дистрибьюторов на этапе исследования», - отметил он.

Участникам группы предстоит консультировать чиновников по вопросам разработки СBDC и возможностей для платежной экосистемы. В работе также поучаствуют член Еврокомиссии и представители центробанков Еврозоны.

Стадия исследования продлится 24 месяца. При этом регулятор еще не решил, будет ли выпускать цифровой евро.

Инициатива возникла в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года ЕЦБ опубликовал всеобъемлющий отчет на эту тему.