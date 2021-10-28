Цена золота 28 октября продолжает сохранять стабильность в районе $1800 за унцию

Цена золота в четверг утром незначительно растет, при этом оставаясь в районе круглой отметки в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,2%, или на 3,55 доллара, до 1802,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22%, до 24,137 доллара за унцию.

При этом ранее в ходе торгов золото дешевело, оставаясь чуть ниже 1800 долларов, и ему будет трудно удержаться выше этого уровня, поскольку инвесторы, скорее всего, обратят внимание на заседание FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) Федеральной резервной системы (ФРС) США, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. Заседание пройдёт 2 и 3 ноября.

Рынки также ожидают первоначальной оценки ВВП США прошлого квартала. Аналитики прогнозируют, что экономика страны выросла на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Эта статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.