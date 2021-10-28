Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена золота 28 октября продолжает сохранять стабильность в районе $1800 за унцию
08:25 28.10.2021 |
Цена золота в четверг утром незначительно растет, при этом оставаясь в районе круглой отметки в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,2%, или на 3,55 доллара, до 1802,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22%, до 24,137 доллара за унцию.
При этом ранее в ходе торгов золото дешевело, оставаясь чуть ниже 1800 долларов, и ему будет трудно удержаться выше этого уровня, поскольку инвесторы, скорее всего, обратят внимание на заседание FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) Федеральной резервной системы (ФРС) США, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. Заседание пройдёт 2 и 3 ноября.
Рынки также ожидают первоначальной оценки ВВП США прошлого квартала. Аналитики прогнозируют, что экономика страны выросла на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Эта статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ТОП-НОВОСТИ
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
|Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.10.2021
|ЕЦБ выбрал 30 участников консультативной группы по цифровому евро
|Цена золота 28 октября продолжает сохранять стабильность в районе $1800 за унцию
|Курс доллара к иене снижается 28 октября на ожидании данных о замедлении роста экономики США
|Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 28 октября в основном снижаются
Это интересно
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию
|Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей