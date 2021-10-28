Курс доллара к иене снижается 28 октября на ожидании данных о замедлении роста экономики США

Курс доллара к другим основным мировым валютам, включая иену, в основном снижается в четверг утром, поскольку инвесторы ожидают публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановительного роста экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EEST курс доллара к иене опускается до 113,54 иены за доллар со 113,81 иены.

Курс евро к доллару в то же время сохраняется на уровне предыдущего закрытия в 1,1604 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,03%, до 93,83 пункта.

Позднее в четверг минторг США опубликует первую оценку ВВП в прошедшем квартале. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики страны до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.

При этом что касается самой иены, то результаты заседания ЦБ Японии каким-то особым фактором для её курса не стали, поскольку регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% - и сохранил все текущие и планируемые параметры "количественного смягчения".