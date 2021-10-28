Наиболее опасный период для гривны почти пройден

Елена Бутурлим, Юлия Рябовил / UBR.ua

Завтра возможны ситуативные всплески спроса на межбанке, однако очень крупных выплат НДС-возмещения в октябре уже быть не должно.

Официальный курс доллара на четверг, 28 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,37 грн/$, что на четыре копейки меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевел на три копейки - его курс составит 30,64 грн/€.

Курс на межбанке

Сегодня, 27 октября, торги на межбанковском валютном рынке, как и ожидалось, оказались довольно волатильными.

"Курсовой тренд несколько раз менял направление, хотя в целом день завершился небольшим укреплением гривны. Открывалась сессия котировками в рамках 26,39-26,46 грн/$. Но к первой сделке коридор сузился до 26,40-26,42 грн/$", - рассказала в комментарии директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

По ее словам, в самом начале сессии на рынке с покупкой традиционных $5 млн появлялся Нацбанк. Это никак не повлияло на курсовую динамику - гривна утром на фоне избыточного предложения уверенно укреплялась.

К 10:30 котировки достигли минимальных значений дня на уровне 26,34-26,36 грн/$. На быстрое снижение курса доллара отреагировал регулятор, который повторно вышел на торги с покупкой доллара по 26,35 грн/$. Однако этой отметки рынок сегодня коснулся лишь единожды - крупных объемов валюты сегодня НБУ не покупал.

Около 12:00 спрос на валюту ощутимо усилился, что привело к постепенному росту котировок. Хотя до максимальных значений, зафиксированных утром, они не дошли. Достигнув отметок 26,39-26,41 грн/$ в районе обеда, котировки развернулись и до конца дня гораздо менее активные торги сопровождались плавным укреплением гривны.

Суммарно посредством терминала Bloomberg сегодня прошло $247 млн.

Волуйчак отметила, что утреннее укрепление гривны было вызвано преимущественно психологическими факторами.

"Крупное размещение ОВГЗ во вторник впечатлило рынок, который рассчитывал на резкое увеличение спроса на иностранную валюту. Многие из экспортеров, придерживавших валютную выручку в последние дни, вышли на рынок с продажей. Из длинной валютной позиции выходили спекулятивно настроенные участники торгов", - рассказала она.

Банкир также добавила, что временный всплеск спроса в середине дня был вызван выплатами Минфина держателям старых выпусков ОВГЗ. Часть ресурса попала на рынок и вызвала временный дисбаланс на рынке. Но как только спрос был удовлетворен, гривна отыграла потерянные позиции.

"В ходе завтрашних торгов еще возможны ситуативные всплески спроса. Тем более что постепенный выход нерезидентов из ОВГЗ продолжается, хотя темпы его в последние дни сильно сократились. Вместе с тем, наиболее опасный период для гривны в октябре почти пройден. Очень крупных выплат НДС-возмещения уже не должно быть, выплата купона и погашение ранее размешенных ОВГЗ также оказались позади", - сообщила нам Валуйчак.

Кроме того, она спрогнозировала, что на завтрашних торгах тенденции к укреплению гривны начнут постепенно усиливаться. Сессия с высокой вероятностью пройдет в рамках 26,30-26,45 грн/$.