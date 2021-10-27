Курс евро 27 октября перешел к снижению

Курс евро в среду днем перешел к снижению по отношению к доллару в преддверии заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1585 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара. Курс доллара к иене опускался до 113,58 иены за доллар со 114,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 93,95 пункта.

Курс европейской валюты перешел к снижению к доллару, инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка, которое запланировано на четверг, 28 октября. Участники торгов надеются получить дополнительную информацию о дальнейшем курсе монетарной политики ЕЦБ.

"Европейский центральный банк, вероятно, выступит с нейтральным сообщением на заседании по вопросам денежной политики в четверг, которое побудит рынок снизить ожидания повышения базовой процентной ставки и ослабит евро", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, инвесторы обратили некоторое внимание на статданные по Германии. Так, индекс цен на импорт страны вырос в сентябре в месячном выражении на 1,3% после роста на 1,4% месяцем ранее, а в годовом на 17,7% после увеличения на 16,5% в августе. Аналитики ожидали увеличение показателей на 1,5% и 18% соответственно.