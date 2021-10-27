НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Как сообщается на сайте регулятора, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки имеют признаки фиктивности, отнесены также GTTC TRADE, Finvesting, Trading Global, LimeFX.
"Эти компании привлекли наше внимание, поскольку соответствуют признакам фиктивности инвестиционного проекта, которые разработаны Комиссией и находятся в открытом доступе для всех граждан на ее вебсайте", – цитирует пресс-служба члена Нацкомиссии Ираклия Барамию.
Согласно информации на сайте регулятора, на сегодняшний день в списке сомнительных инвестпроектов находится 90 компаний.