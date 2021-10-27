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Справочный курс гривны 27 октября повышен на 5,16 коп до 26,3648 грн/$1
12:22 27.10.2021 |
Национальный банк 27 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.16 коп. до 26.3648 UAH/USD.
|Показатель
|26.10.2021
|27.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.4164
|26.3648
|0.195
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