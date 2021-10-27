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Глава FDIC: американские регуляторы создают условия для работы банков с криптовалютами
09:00 27.10.2021 |
Председатель Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) Елена Маквильямс в ходе конференции Money 20/20 заявила, что американские регуляторы сфокусированы на создании «четкого руководства», регламентирующего взаимодействие банков с криптоиндустрией.
Маквильямс подчеркнула, что ее работа заключается в обеспечении понятных правил, «позволяющих инновациям процветать на фоне снижения рисков».
«Если не сделать этого, мы рискуем подавить инновации и лишить Америку лидерства в разработке технологий, изменяющих мир», - добавила она.
Глава FDIC отметила, что ее ведомство, Федеральная резервная система и Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США работают над этой проблемой.
«Организации координируют меры, решая, как и при каких обстоятельствах банки могут участвовать в активности, связанной с криптоактивами».
По ее словам, в ближайшие месяцы регуляторы представят серию соответствующих программных заявлений.
В ходе выступления Маквильямс акцентировала внимание на стейблкоинах. Она выразила убеждение, что сегмент должен стать объектом «тщательно продуманного государственного надзора». В частности, регуляторы должны следить за обеспеченностью «стабильных монет» базовым активом, операционной устойчивостью эмитентов и противодействовать отмыванию денег.
В последующих комментариях Reuters глава FDIC заявила, что в разрабатываемая регуляторами дорожная карта будет включать правила, регламентирующие хранение криптовалюты для обеспечения торговых операций, ее использования в качестве залога для займов и даже добавления на балансы наряду с традиционными активами.
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