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Золото дешевеет 27 октября на рисковых настроениях
08:27 27.10.2021 |
Стоимость золота в среду утром опускается на фоне преобладания склонности к риску, а также укрепления доллара ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,19%, или на 3,35 доллара, до 1790,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,1%, до 24,113 доллара за унцию.
Золото на ранних азиатских торгах дешевеет, поскольку сильный сезон отчетностей в США помогает поддерживать аппетит к риску на рынках, считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.
При этом золоту могут оказать поддержку опасения по поводу высокой инфляции в США, отмечают эксперты. Традиционно золото используется как инфляционный хедж.
Курс доллара днем ранее укрепился к иене примерно на 0,4%, что негативно для золота, поскольку при укреплении доллара драгоценный металл становится менее доступным при его покупке в другой валюте.
Рынки также ожидают статистику по ВВП США. Эксперты прогнозируют, что рост экономики США в третьем квартале, по первой оценке, замедлился до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
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