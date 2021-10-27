На пороге турбулентных торгов. Минфин 27 октября выплатит инвесторам более 13 млрд грн

Максим Беркаль / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 27 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,41 грн/$, что на шесть копеек выше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на 10 копеек - его курс составит 30,67 грн/€.

Курс на межбанке

Торги вторника на межбанке открывались котировками на уровне 26,4-26,46 грн/$. При этом первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по курсу 26,41 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Подобные цифры называет нам и директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он утверждает, что во вторник с утра котировки открытия составили 26,41/26,46 грн/$. После первых сделок в 10:00 рынок сузился, котировки были в диапазоне 26,38-26,4 грн/$.

По данным Волуйчак, в самом начале сессии небольшой дисбаланс в пользу предложения иностранной валюты вызвал кратковременное снижение котировок.

В этот период и были зафиксированы минимальные значения дня - 26,37-26,39 грн/$, а НБУ выходил на торги с покупкой традиционных $5 млн.

"Однако ниспадающий тренд оказался очень непродолжительным. Самые дешевые предложения продавцов были быстро выкуплены, и котировки уже к 11 часам выросли до отметок 26,41-26,43 грн/$", - рассказала она.

Наиболее существенный дисбаланс между спросом и предложением наблюдался незадолго до полудня. Котировки на моменте доходили до 26,45-26,47 грн/$.

Такая курсовая динамика вынудила Нацбанк выйти на торги повторно, на этот раз с крупным оффером на продажу долларов по 26,46 грн/$.

Впрочем, эта интервенция в результате оказалась сугубо психологической - до конца торгов с расчетами TOD ни одной сделки по такому курсу заключено не было.

Более того, подойдя вплотную к "защитному" уровню, котировки уже в обед немного скорректировались, и до конца активной фазы торгов сделки заключались в рамках коридора 26,4-26,44 грн/$.

Суммарно за день в Bloomberg прошло сделок на $150 млн, что значительно ниже средних показателей последних двух недель.

"Как и вчера, ключевым фактором влияния на курсовой тренд стали крупные выплаты экспортерам НДС-возмещения", - уточнила Волуйчак.

Сегодня Госказначейство перечислило им 5,2 млрд грн. Это снизило объем предложения на рынке, провоцировало повышенную активность спекулятивно настроенных участников и частично усиливало спрос.

Завтрашние торги могут оказаться еще более волатильными и турбулентными. Что будет связано с крупным погашением ранее размещенных выпускав ОВГЗ. Суммарно Минфин выплатит в среду инвесторам более 13 млрд грн. Между тем, ожидаемого роста курса может и не случиться.

В ходе сегодняшнего аукциона Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ 17,2 млрд грн.

Причем порядка 7 млрд из них от размещения бумаг, номинированных в гривне. Это означает, что значительная часть завтрашнего погашения может быть перевложена в новые выпуски облигаций, и давление на курс будет не столь значительным, как ожидалось.

Более того, по ее словам, сегодняшние результаты могут оказать сильное психологическое давление на рынок и спровоцировать новую волну распродажи валюты экспортерами. Но не исключены и попытки спекулятивных атак на гривну.

"По моим оценкам, торги среду пройдут в рамках 26,3-26,55 грн/$", - прогнозирует банкир.