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Курс евро 26 октября слабо меняется к доллару в ожидании заседания ЕЦБ
13:58 26.10.2021 |
Курс евро во вторник незначительно изменяется по отношению к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 EEST курс евро к доллару растёт до 1,162 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. При этом утром евро незначительно дешевел - до 1,16 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 113,98 иены за доллар со 113,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 93,78 пункта.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, евро, похоже, продолжит торговаться около своего текущего уровня или ниже в преддверии решения Европейского центрального банка в четверг.
Это заседание может стать важным для валютных трейдеров, которые ожидают решения регулятора в отношении сворачивания стимулирующих мер на фоне восстановления экономики.
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