MasterCard позволит банкам-партнёрам предоставлять криптовалютные услуги через свой платёжный сервис

MasterCard подписала договор с криптовалютной компанией Bakkt, чтобы сделать опционы в цифровых валютах доступными для банков и рядовых пользователей через свою платёжную систему.

Банки в глобальной платёжной сети MasterCard смогут предоставлять вознаграждения в криптовалюте, например, кешбек по кредитным и дебетовым картам. Кроме того, авиакомпании или отели смогут начислять своим клиентам бонусные баллы в криптовалюте. Потребители смогут конвертировать свои криптоактивы для оплаты покупок или хранить их в кошельках на платформе Bakkt. Ранее в этом году MasterCard заявила, что позволит держателям карт проводить некоторые транзакции с конкретными криптовалютами в своей сети, а в июле заявила, что сотрудничает со стартапами, занимающимися криптовалютой и другими цифровыми активами в рамках своих усилий по расширению использования криптовалют потребителями.

Сделка между MasterCard и Bakkt, которая вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу 18 октября, может значительно расширить принятие криптовалют. По имеющимся данным, на сегодняшний день мире насчитывается более 2,8 миллиарда активных карт MasterCard. С компанией сотрудничает более 22 тысяч банков и финансовых учреждений.