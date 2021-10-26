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Золото дешевеет 26 октября на укреплении доллара
08:18 26.10.2021 |
Цена на золото опускается во вторник утром на фоне укрепления доллара и коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,17%, или на 3,05 доллара, до 1803,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,48%, до 24,473 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,91 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Снижение стоимости драгоценного металла обусловлено также некоторой коррекционной динамикой. Так, в понедельник золото подорожало на 0,6% и поднималось в цене выше 1810 долларов за унцию.
По мнению аналитиков IG, которых цитирует газета Wall Street Journal, золото имеет потенциал роста, поскольку драгоценный металл преодолел ключевую отметку в 1800 долларов.
Среди поддерживающих факторов аналитики отмечают сохраняющиеся риски высокой инфляции в США и ожидания сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание американского финансового регулятора запланировано на 2-3 ноября. Рынки ожидают, что ФРС объявит о начале сворачивания выкупа активов, а в следующем году может поднять ключевую ставку с текущей отметки в 0-0,25%.
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