Доллар дорожает 26 октября в ожидании сворачивания стимулов ФРС

Курс доллара растет во вторник утром, - инвесторы оценивают перспективы сворачивания поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EEST курс евро к доллару снижался до 1,16 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 113,95 иены за доллар со 113,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 93,91 пункта.

Трейдеры ожидают, что ФРС уже на ближайшем заседании 2-3 ноября объявит о начале сворачивания программы выкупа активов. В то же время, по данным CME Group, почти 68,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. Днем ранее повышения к этому сроку ждали 71,5% аналитиков.

Инвесторы также ждут сворачивания стимулирующих мер от других мировых центробанков на фоне восстановления экономики. На четверг, 28 октября, запланированы заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В тот же день будут опубликованы данные по динамике ВВП США за третий квартал, которые могут послужить сигналом для рынков о сроках сворачивания поддержки. Аналитики полагают, что ВВП США в третьем квартале, по первой оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.

Удешевлению иены, которая традиционно считается надежным активом, способствует также усиление рисковых настроений на рынках. Об этом свидетельствует позитивная динамика фондовых бирж США и Азии, рост цен на нефть и медь и удешевление золота.