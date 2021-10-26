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Доллар дорожает 26 октября в ожидании сворачивания стимулов ФРС
08:16 26.10.2021 |
Курс доллара растет во вторник утром, - инвесторы оценивают перспективы сворачивания поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST курс евро к доллару снижался до 1,16 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 113,95 иены за доллар со 113,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 93,91 пункта.
Трейдеры ожидают, что ФРС уже на ближайшем заседании 2-3 ноября объявит о начале сворачивания программы выкупа активов. В то же время, по данным CME Group, почти 68,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. Днем ранее повышения к этому сроку ждали 71,5% аналитиков.
Инвесторы также ждут сворачивания стимулирующих мер от других мировых центробанков на фоне восстановления экономики. На четверг, 28 октября, запланированы заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В тот же день будут опубликованы данные по динамике ВВП США за третий квартал, которые могут послужить сигналом для рынков о сроках сворачивания поддержки. Аналитики полагают, что ВВП США в третьем квартале, по первой оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.
Удешевлению иены, которая традиционно считается надежным активом, способствует также усиление рисковых настроений на рынках. Об этом свидетельствует позитивная динамика фондовых бирж США и Азии, рост цен на нефть и медь и удешевление золота.
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