Резкий валютный ажиотаж подорвал котировки на межбанке

Максим Беркаль / UBR.ua

Одной из ключевых причин, подтолкнувших к подорожанию «американца» в понедельник, стала крупная выплата НДС-возмещения.

Официальный курс доллара на вторник, 26 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,35 грн/$, что на шесть копеек выше, чем в предыдущий торговый день.

Евро останется на прежних позициях - его курс составит 30,57 грн/€.

Курс на межбанке

Первые торги недели на межбанке стартовали в курсовом коридоре 26,25-26,32 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Первая сделка посредством терминала Bloomberg сегодня прошла довольно поздно, уже около 10 часов, по курсу 26,3 грн/$.

Подобные цифры приводит нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он утверждает, что в понедельник на межбанке котировки открытия составили 26,25-26,3 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,27-26,29 грн/$.

По словам же Волуйчак, в начале торгов активность участников была минимальной, при этом предложение доллара незначительно преобладало над спросом. Спустя час после первой сделки объем торгов в Bloomberg составил всего около $30 млн, а котировки опустились в коридор 26,27-26,29 грн/$.

"Однако ближе к полудню спрос начал явно преобладать над предложением, что привело к росту котировок до уровня открытия", - рассказывает Волуйчак.

В то же время существенно активизировались спекулятивно настроенные участники, которые давно ждали возобновления восходящего курсового тренда. К обеду котировки пересекли психологический уровень 26,4 грн/$.

Однако объем торгов оставался довольно скромным и не превысил $100 млн.

"Сразу после обеда спрос на иностранную валюту резко возрос, что вынудило НБУ выходить на торги с продажей доллара по 26,43 грн/$. Это приостановило дальнейший рост котировок", - уточнила банкир.

И вплоть до окончания сессии с расчетами TOD котировки удерживались в узком диапазоне 26,42-26,43 грн/$. Однако в конце дня, когда регулятор покинул торги, котировки немного выросли до 26,43-26,45 грн/$.

Одной из ключевых причин, спровоцировавших рост котировок в понедельник, стала крупная выплата НДС-возмещения.

"Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 3,07 млрд грн, что снизило объем предложения иностранной валюты на рынке и частично обусловило увеличение спроса", - добавила она.

С высокой вероятностью в ходе завтрашних торгов восходящий курсовой тренд сохранится.

Госказначейство продолжит выплату НДС-возмещения, к тому же на растущем рынке экспортеры традиционно начинают придерживать продажу валютной выручки, дожидаясь более выгодных котировок.

С учетом крупного погашения ОВГЗ старых выпусков в среду, это дает спекулятивно настроенным участникам основания активно участвовать в игре на повышение.

"По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,34-26,53 грн/$", - полагает Волуйчак.