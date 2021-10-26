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Резкий валютный ажиотаж подорвал котировки на межбанке
23:06 25.10.2021 |
Одной из ключевых причин, подтолкнувших к подорожанию «американца» в понедельник, стала крупная выплата НДС-возмещения.
Официальный курс доллара на вторник, 26 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,35 грн/$, что на шесть копеек выше, чем в предыдущий торговый день.
Евро останется на прежних позициях - его курс составит 30,57 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги недели на межбанке стартовали в курсовом коридоре 26,25-26,32 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Первая сделка посредством терминала Bloomberg сегодня прошла довольно поздно, уже около 10 часов, по курсу 26,3 грн/$.
Подобные цифры приводит нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он утверждает, что в понедельник на межбанке котировки открытия составили 26,25-26,3 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,27-26,29 грн/$.
По словам же Волуйчак, в начале торгов активность участников была минимальной, при этом предложение доллара незначительно преобладало над спросом. Спустя час после первой сделки объем торгов в Bloomberg составил всего около $30 млн, а котировки опустились в коридор 26,27-26,29 грн/$.
"Однако ближе к полудню спрос начал явно преобладать над предложением, что привело к росту котировок до уровня открытия", - рассказывает Волуйчак.
В то же время существенно активизировались спекулятивно настроенные участники, которые давно ждали возобновления восходящего курсового тренда. К обеду котировки пересекли психологический уровень 26,4 грн/$.
Однако объем торгов оставался довольно скромным и не превысил $100 млн.
"Сразу после обеда спрос на иностранную валюту резко возрос, что вынудило НБУ выходить на торги с продажей доллара по 26,43 грн/$. Это приостановило дальнейший рост котировок", - уточнила банкир.
И вплоть до окончания сессии с расчетами TOD котировки удерживались в узком диапазоне 26,42-26,43 грн/$. Однако в конце дня, когда регулятор покинул торги, котировки немного выросли до 26,43-26,45 грн/$.
Одной из ключевых причин, спровоцировавших рост котировок в понедельник, стала крупная выплата НДС-возмещения.
"Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 3,07 млрд грн, что снизило объем предложения иностранной валюты на рынке и частично обусловило увеличение спроса", - добавила она.
С высокой вероятностью в ходе завтрашних торгов восходящий курсовой тренд сохранится.
Госказначейство продолжит выплату НДС-возмещения, к тому же на растущем рынке экспортеры традиционно начинают придерживать продажу валютной выручки, дожидаясь более выгодных котировок.
С учетом крупного погашения ОВГЗ старых выпусков в среду, это дает спекулятивно настроенным участникам основания активно участвовать в игре на повышение.
"По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,34-26,53 грн/$", - полагает Волуйчак.
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