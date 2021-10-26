Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

Стратегия HODL становится все более популярной среди майнеров биткоина - макротренд на накопление монет «стабилизируется в сторону повышения». По мнению аналитика с ником TXMC, следствием будет снижение их влияния на рынок.

«Это контрастирует с прошлым, когда майнеры сбрасывали на рынок большие объемы [BTC] в периоды роста цены. Многие старые майнеры ушли, а оставшиеся стали более хитроумными и эффективными. Будущее, в котором влияние их продаж незначительно, существует», - добавил TXMC.

В 2020 году специалисты Coin Metrics также отметили, что сосредоточенное у майнеров предложение монет со временем сокращается, а чистые потоки с их адресов стабилизируются. По их мнению, это свидетельствует о постепенном снижении их влияния на рынок.

О приверженности многих игроков стратегии HODL также свидетельствуют данные публичных майнинговых компаний с листингом в Северной Америке. По итогам III квартала 2021 года совокупная стоимость монет на их балансах превысила $1 млрд. Для покрытия текущих расходов такие организации используют обеспеченные биткоином кредиты.

По данным The Block, в сентябре биткоин-майнеры заработали около $1,31 млрд, за неполный октябрь - $1,23 млрд. Это меньше мартовского максимума в $1,75 млрд, но значительно выше доходов, полученных ими после обвала рынка в мае ($839 млн в июне, $972 млн в июле).



