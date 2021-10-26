Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

16:56 25.10.2021 |

Финансы

 

Стратегия HODL становится все более популярной среди майнеров биткоина - макротренд на накопление монет «стабилизируется в сторону повышения». По мнению аналитика с ником TXMC, следствием будет снижение их влияния на рынок.

«Это контрастирует с прошлым, когда майнеры сбрасывали на рынок большие объемы [BTC] в периоды роста цены. Многие старые майнеры ушли, а оставшиеся стали более хитроумными и эффективными. Будущее, в котором влияние их продаж незначительно, существует», - добавил TXMC.

В 2020 году специалисты Coin Metrics также отметили, что сосредоточенное у майнеров предложение монет со временем сокращается, а чистые потоки с их адресов стабилизируются. По их мнению, это свидетельствует о постепенном снижении их влияния на рынок.

О приверженности многих игроков стратегии HODL также свидетельствуют данные публичных майнинговых компаний с листингом в Северной Америке. По итогам III квартала 2021 года совокупная стоимость монет на их балансах превысила $1 млрд. Для покрытия текущих расходов такие организации используют обеспеченные биткоином кредиты.

Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

 

По данным The Block, в сентябре биткоин-майнеры заработали около $1,31 млрд, за неполный октябрь - $1,23 млрд. Это меньше мартовского максимума в $1,75 млрд, но значительно выше доходов, полученных ими после обвала рынка в мае ($839 млн в июне, $972 млн в июле).

Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

25.10 Резкий валютный ажиотаж подорвал котировки на межбанке

25.10 Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

25.10 Депозитные ставки для физлиц 25.10.21

25.10 НБУ утвердил положение о перестраховании у нерезидентов

25.10 Банки сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса на бизнес-кредиты - опрос НБУ

25.10 Курс евро 25 октября перешел к снижению к доллару на данных об ухудшении делового климата в Германии

25.10 Фондовые биржи АТР 25 октября закрылись ростом

25.10 НБУ разрешил банкам из БГ при внутренних операциях исключать из расчета норматива кредитного риска 50% общего объема операций

25.10 Справочный курс гривны 25 октября повышен на 2,38 коп до 26,2779 грн/$1

25.10 НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $350 млн

25.10 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.10.21

25.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.10.21

25.10 Остаток средств на корсчетах банков 25.10.21

25.10 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.10.2021

25.10 Золото дорожает 25 октября на ослаблении курса доллара

• дальше…

25.10 Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран

25.10 Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

25.10 9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители

25.10 НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ

25.10 Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада

25.10 Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро

25.10 Молдова объявила тендеры на закупку газа с поставкой из Украины и Румынии

25.10 Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

25.10 Военные арестовали членов переходного правительства Судана

25.10 Немецкий парламент возглавит женщина

25.10 Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода

25.10 COVID-бизнес Пушилина. Как кремлевский гауляйтер в ОРДО зарабатывает на пандемии коронавируса

25.10 Акции китайской Evergrande выросли на новостях о возобновлении строительства ряда объектов

25.10 США отнесли россиян в перечень «бездомных национальностей»

23.10 Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды»

• дальше…

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз

06.10 Метро на Троещину будут строить в пять этапов

05.10 Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

• дальше…

25.10 Годовщина «Референдума Зеленского»: Почему власть не сделала то, за что проголосовал народ

25.10 Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров

25.10 Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу

25.10 COVID-бизнес Пушилина. Как кремлевский гауляйтер в ОРДО зарабатывает на пандемии коронавируса

25.10 Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов

23.10 Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone

23.10 Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте, список будет направлен в ВСП

23.10 Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ

23.10 Чиновник с немалыми доходами: Что известно о новом председателе Верховного Суда Всеволоде Князеве

23.10 В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

22.10 Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности

22.10 Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»

22.10 ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России

22.10 Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Князев

22.10 Самонаводящийся Brimstone: Что за ракеты получит Украина от Великобритании

• дальше…

25.10 НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ

25.10 Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей

25.10 Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине

25.10 Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода

25.10 Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы

23.10 Huawei разрабатывает собственный язык программирования — его представят в 2022 году

23.10 Опубликован список самых дорогих автомобильных марок

22.10 SpaceX провела первые статические огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20

22.10 Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале

22.10 «Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании

22.10 Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin

22.10 Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину

22.10 Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций

22.10 BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive

22.10 Google резко снижает комиссию в Google Play

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно