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Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок
16:56 25.10.2021 |
Стратегия HODL становится все более популярной среди майнеров биткоина - макротренд на накопление монет «стабилизируется в сторону повышения». По мнению аналитика с ником TXMC, следствием будет снижение их влияния на рынок.
«Это контрастирует с прошлым, когда майнеры сбрасывали на рынок большие объемы [BTC] в периоды роста цены. Многие старые майнеры ушли, а оставшиеся стали более хитроумными и эффективными. Будущее, в котором влияние их продаж незначительно, существует», - добавил TXMC.
В 2020 году специалисты Coin Metrics также отметили, что сосредоточенное у майнеров предложение монет со временем сокращается, а чистые потоки с их адресов стабилизируются. По их мнению, это свидетельствует о постепенном снижении их влияния на рынок.
О приверженности многих игроков стратегии HODL также свидетельствуют данные публичных майнинговых компаний с листингом в Северной Америке. По итогам III квартала 2021 года совокупная стоимость монет на их балансах превысила $1 млрд. Для покрытия текущих расходов такие организации используют обеспеченные биткоином кредиты.
По данным The Block, в сентябре биткоин-майнеры заработали около $1,31 млрд, за неполный октябрь - $1,23 млрд. Это меньше мартовского максимума в $1,75 млрд, но значительно выше доходов, полученных ими после обвала рынка в мае ($839 млн в июне, $972 млн в июле).
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