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Банки сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса на бизнес-кредиты - опрос НБУ
15:36 25.10.2021 |
Количество банков, ожидающих роста объемов кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, составило 79% для корпоративного сегмента и 92% для кредитования населения, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования.
"В следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% - корпораций. Ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса является рекордно высокими с 2016 года", - отмечается в обзоре на сайте НБУ в понедельник.
Участники опроса также отметили рост в третьем квартале процентного и кредитного рисков, в то время как риск ликвидности уменьшился, говорится в результатах опроса.
По мнению респондентов, в июле-сентябре 2021 спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, в основном на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты. Определяющими факторами стали снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
Указывается, что три квартала подряд банки отмечают в большей степени рост спроса на ипотечные кредиты по сравнению с потребительскими.
Долговую нагрузку домохозяйств участники опроса оценили как низкую за всю историю наблюдений за счет смягчения условий кредитования, уточняется в документе.
Опрос проводился из 17 сентября по 8 октября текущего года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 89%, говорится в сообщении НБУ.
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