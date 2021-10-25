Курс евро 25 октября перешел к снижению к доллару на данных об ухудшении делового климата в Германии

Курс евро в понедельник днем снижается по отношению к доллару после выхода макроэкономических данных из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1625 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1647 доллара. Утром, до выхода немецкой макростатистики, евро, напротив, укреплялся - до уровня 1,166 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 113,61 иены за доллар со 113,46 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 93,76 пункта.

Индекс делового климата в Германии опустился до 97,7 пункта с уровня сентября в 98,8 пункта, сообщил ранее в понедельник исследовательский институт IFO.

По словам главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham), которые приводит газета Wall Street Journal, четвертое подряд месячное снижение этого индекса - еще одно свидетельство того, что проблемы со стороны предложения вызывают резкое замедление экономики Германии.