НБУ разрешил банкам из БГ при внутренних операциях исключать из расчета норматива кредитного риска 50% общего объема операций

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам, входящим в состав банковских групп, исключать из расчета норматива кредитного риска (норматив Н7) 50% общего объема операций с другим участником группы, сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующие изменения приняты постановлением правления Нацбанка от 22 октября 2021 № 111 "Об утверждении изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине", которое обнародовано на сайте регулятора и вступит в силу с 1 декабря.
Указывается, что чтобы воспользоваться таким правом, банкам необходимо соблюдать установленные НБУ требования в части оценки и управления кредитным риском, организации системы внутреннего контроля и предоставления отчетности.
По мнению центробанка, нововведения, основанные на положениях европейского законодательства и международном опыте, будут способствовать кредитной поддержке экономики Украины.