НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $350 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 18 по 23 октября купил на межбанковском валютном рынке $350,1 млн, тогда как неделей ранее он приобрел $119,6 млн.

Согласно данным НБУ, $330,1 млн были приобретены в рамках интервенций по единому курсу, а $20 млн - в рамках интервенций с выбором лучшей цены.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $2 млрд 374,4 млн, продал - $197 млн.

В январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле – $188 млн, в августе – $199,3 млн, а в сентябре – $273,6 млн.