Золото дорожает 25 октября на ослаблении курса доллара

Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,5 доллара, до 1799,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,46%, до 24,562 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,53 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Драгоценный металл, вероятно, будет поддерживаться некоторым спросом как более надежный актив на фоне опасений, связанных с COVID-19, в Европе и Азии, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

В центре внимания также остаются ожидания по Федеральной резервной системе (ФРС) США, чье заседание запланировано на 2-3 ноября. Ожидается, что регулятор объявит в ноябре о начале сворачивания программы выкупа активов, при этом почти 71,5% аналитиков, по данным CME Group, прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. Такие меры могут сказаться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.