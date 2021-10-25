Доллар 25 октября торгуется разнонаправленно к евро и иене на ожиданиях по мерам ФРС США25

Доллар показывает разнонаправленную динамику к евро и иене в понедельник утром, рынки оценивают перспективы по дальнейшим мерам поддержки экономики Федрезервом, ожидая на неделе также заседание ЕЦБ и Банка Японии, а также пик сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EEST курс евро к доллару рос до 1,1661 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1647 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 113,66 иены за доллар со 113,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 93,51 пункта.

Риски по доллару сейчас больше смещены к росту его стоимости, считают аналитики Commonwealth Bank of Australia, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты отмечают высокую инфляцию, что создает риск того, что краткосрочные процентные ставки начнут учитываться в цикле ужесточения политики мировых центробанков.

На текущую неделю запланированы очередные заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры ожидают получить от регуляторов сигналы по дальнейшим мерам относительно монетарной политики.

Уже на следующей неделе также состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов ожидают, что регулятор в ноябре объявит о начале сворачивания программы выкупа активов. В то же время, по данным CME Group, почти 71,5% аналитиков прогнозируют повышения ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.

Инвесторы также ожидают на текущей неделе пик сезона корпоративной отчетности. В том числе о своих финансовых результатах за минувший квартал отчитаются такие крупные компании, как Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.