Китай внёс добычу криптовалюты в список отраслей для ликвидации

В четверг Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) опубликовала проект постановления о внесении добычи криптовалюты и обработку иных цифровых токенов в список подлежащих ликвидации отраслей. В течение месяца NDRC будет ждать откликов общественности на эту инициативу, после чего изменения либо отменят, либо они примут силу закона для исполнения. Похоже, майнинг в Китае - всё.

К этому решению власти КНР последовательно шли весь год. Ранее Народный банк Китая запретил любые транзакции с криптовалютой. Но жажда лёгких денег сильнее любых законов. Майнинг в Китае перешёл на нелегальное положение и, что хуже всего, основные энергетические мощности для этого стали воровать из национальной энергосети. Начался откровенный криминал, с чем ни одна центральная власть мириться не будет.

В сентябре этого года майнинг в Китае внесли в чёрный список для зарубежных и отечественных инвестиций. Новое решение переводит добычу криптовалюты в разряд областей, подлежащих обязательной ликвидации. По данным CBECI, доля китайских майнеров в мировом хешрейте равна нулю, но на практике майнинг в Китае всё ещё возможен и, по-видимому, до конца не ликвидирован.

Ещё в июне Китай занимал первое место в мире по хешрейту с долей 34,3 %. Пик добычи пришёлся на апрель 2020 года (65 %). Но уже в августе, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии биткоина (CBECI), на первом месте были США (35,4 %), на втором Казахстан (18,1 %), а на третьем Россия (11,2 %).

Кроме майнинга, в новый список отраслей для ликвидации в Китае вошли производство одноразовой посуды из пластика и пластиковых одноразовых ватных палочек, а также добыча угля в заповедниках, туристических местах или охраняемых зонах с источниками питьевой воды. Всё это и многое другое нацелено на то, чтобы Китай к 2060 году достиг углеродной нейтральности в своей экономике.



