Финансовые новости
- |
- 23.10.21
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай внёс добычу криптовалюты в список отраслей для ликвидации
В четверг Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) опубликовала проект постановления о внесении добычи криптовалюты и обработку иных цифровых токенов в список подлежащих ликвидации отраслей. В течение месяца NDRC будет ждать откликов общественности на эту инициативу, после чего изменения либо отменят, либо они примут силу закона для исполнения. Похоже, майнинг в Китае - всё.
К этому решению власти КНР последовательно шли весь год. Ранее Народный банк Китая запретил любые транзакции с криптовалютой. Но жажда лёгких денег сильнее любых законов. Майнинг в Китае перешёл на нелегальное положение и, что хуже всего, основные энергетические мощности для этого стали воровать из национальной энергосети. Начался откровенный криминал, с чем ни одна центральная власть мириться не будет.
В сентябре этого года майнинг в Китае внесли в чёрный список для зарубежных и отечественных инвестиций. Новое решение переводит добычу криптовалюты в разряд областей, подлежащих обязательной ликвидации. По данным CBECI, доля китайских майнеров в мировом хешрейте равна нулю, но на практике майнинг в Китае всё ещё возможен и, по-видимому, до конца не ликвидирован.
Ещё в июне Китай занимал первое место в мире по хешрейту с долей 34,3 %. Пик добычи пришёлся на апрель 2020 года (65 %). Но уже в августе, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии биткоина (CBECI), на первом месте были США (35,4 %), на втором Казахстан (18,1 %), а на третьем Россия (11,2 %).
Кроме майнинга, в новый список отраслей для ликвидации в Китае вошли производство одноразовой посуды из пластика и пластиковых одноразовых ватных палочек, а также добыча угля в заповедниках, туристических местах или охраняемых зонах с источниками питьевой воды. Всё это и многое другое нацелено на то, чтобы Китай к 2060 году достиг углеродной нейтральности в своей экономике.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
|Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
|Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай внёс добычу криптовалюты в список отраслей для ликвидации
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 23.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.10.2021
|Первый замглавы НБУ Рожкова призывает урегулировать деятельность актуариев и оценщиков на финрынке
Это интересно
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
|BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive
|Google резко снижает комиссию в Google Play
|США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
|Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M
|Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников