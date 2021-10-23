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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.10.21
13:57 23.10.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|22.10
|-
|180.0 (9.5;28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.10
|58772.0 (7.5)
|-
|21.10
|61625.0 (7.5)
|-
|22.10
|58737.0 (7.5)
|61387.0 (8.5;14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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