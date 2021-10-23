Валютному рынку дадут передышку перед новыми «ралли»

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Завтрашние торги на межбанке будут проходить в спокойном режиме. Активность будет очень умеренной, при этом серьезных курсовых скачков, скорее всего, не будет.

Официальный курс доллара на субботу, 23 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,29 грн/$ - на девять копеек больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожал на копейку - его курс составил 30,49 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские пятничные торги, 22 октября, открывались котировками в коридоре 26,29-26,37 грн/$. Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по курсу 26,29 грн/$.

После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки на межбанке составили 26,31-26,33 грн/$. "По состоянию на 10:30 гривна еще укрепилась, соглашения проходили в диапазоне 26,3-26,32 грн/$", - рассказал нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В целом в начале сессии спрос и предложение были сбалансированы, однако под давлением спекулятивно настроенных участников котировки в первый час сессии подросли.

"На максимальные значения котировки вышли около 10 часов, но, достигнув отметок 26,33-26,35 грн/$, на фоне возросшего предложения они развернулись", - рассказала Волуйчак.

Еще одна попытка закрепить восходящий курсовой тренд была предпринята сразу после 11 часов. Однако выше отметок 26,3-26,32 грн/$ котировки поднять так и не удалось. Объем предложения увеличился и курс вновь начал движение вниз.

В 12:00 гривна продолжала укрепляться, котировки в этот период составили 26,29-26,3 грн/$. "После обеда ревальвация гривны продолжилась, в 14:00 соглашения осуществлялись в диапазоне 26,28-26,285 грн/$", - подметил Якобчук.

Существенный дисбаланс вынудил Нацбанк выйти на рынок с покупкой доллара по 26,28 грн/$. Регулятор участвовал на торгах вплоть до окончания сессии. Это сузило курсовой коридор до минимальных значений 26,28-26,29 грн/$.

В этом диапазоне торги шли до окончания сессии с расчетами TOD (расчеты и поставка валюты день в день).

"Закрытие состоялось на уровне 26,285-26,295 грн/$", - подчеркнул директор департамента казначейства Пиреус Банка.

Однако объема реального спроса сегодня было явно недостаточно, чтобы абсорбировать вновь усилившийся объем предложения. Об этом свидетельствует и объем торгов, который возрос до $265 млн.

Завтрашние торги на межбанке будут проходить в режиме TOM (с поставкой валюты и расчетами за нее на следующий торговый день).

"Активность будет очень умеренной, при этом серьезных курсовых скачков скорее всего не будет. По моим оценкам, торги будут проходить в рамках 26,25-26,4 грн/$", - считает она.