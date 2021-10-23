Первый замглавы НБУ Рожкова призывает урегулировать деятельность актуариев и оценщиков на финрынке

Финансовый рынок страдает от недостаточного регулирования и контроля за деятельностью актуариев, оценщиков и аудиторов, эта проблемка требует поэтапного решения, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Актуарии, оценщики, аудиторы – три вещи, которые требуют урегулирования. Без этого работа финансового сектора невозможна" – сказала она на X Украинском банковском форуме в Киеве.

Рожкова добавила, что с аудиторами дело обстоит чуть лучше, так как хотя у Нацбанка отсутствует право вести реестр аудиторских компаний, у него есть право утверждать стандарты аудиторского отчета и возможность апеллировать к Совету аудиторов.

"Но что касается оценщиков и актуариев – это вообще нигде не прописано", – отметила первый замглавы Нацбанка, указав в качестве примера последствий ситуацию с резервами многих страховых компаний.

Рожкова уточнила агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума, что одним из вариантов поэтапного решения проблемы могло бы стать создание органа, подобного прописанного в законе об аудите Совету аудиторов, для оценщиков и актуариев.

"И актуарная, и аудиторская, и оценочная деятельность имеют международные стандарты. Вопрос, как эти стандарты детализировать, до какой степени и кто за этим будет смотреть", – подчеркнула первый замглавы НБУ.

По ее мнению, Фонду госимущества (ФГИ) как регулятору оценщиков не хватает мощностей (досл. - capacity), поэтому нужна какая-то новая форма, как минимум расширение требований к оценкам, что может сделать Нацбанк или какая-то другая организация.

"По актуариям требований нет вообще никаких – они делают, кто что хочет", – добавила Рожкова.

По ее словам, когда-то подобную процедуру НБУ начинал с ФГИ, а сейчас обсуждает этот вопрос с ассоциациями оценщиков. "Они сказали, что готовы брать на себя (ответственность) и отсекать плохие оценки, навести какой-то порядок, потому что Фонд не в состоянии", – отметила первый замглавы Нацбанка.

В то же время она подчеркнула, что меры по урегулированию указанной деятельности должны быть постепенными, чтобы не парализовать рынок.