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Турецкая лира обновила антирекорд к доллару
Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.
Утром в пятницу курс достиг 9,64 лиры за доллар, после чего турецкая валюта немного укрепилась до 9,60 по состоянию на 12.30 мск.
Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение, опустившись до 9,47 с 9,29 за доллар. В пятницу турецкая валюта продолжила дешеветь.
Курс доллара к лире подскочил 14 октября до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы - Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука.
Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.
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