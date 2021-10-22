Финансовые новости
- |
- 22.10.21
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 21 октября повышен на 3,94 коп до 26,1811 грн/$1
12:25 22.10.2021 |
Национальный банк 22 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 12.06 коп. до 26.3017 UAH/USD.
|Показатель
|21.10.2021
|22.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.1811
|26.3017
|0.46
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро и иене 22 октября на новостях вокруг китайского девелопера Evergrande
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.10.21
|Турецкая лира обновила антирекорд к доллару
|Фондовые биржи АТР 22 октября закрыли торги без единой динамики
|Справочный курс гривны 21 октября повышен на 3,94 коп до 26,1811 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.21
Это интересно
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
|Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M
|Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников
|Круг замкнулся: дефицит чипов добрался до ASML — производителя оборудования для выпуска чипов
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей
|Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы
|В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения