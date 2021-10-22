Глава Morgan Stanley заявил о невысоком интересе клиентов к биткоину

Криптовалюты и лежащая в их основе технология блокчейн доказали свою долговечность, однако среди клиентов Morgan Stanley цифровые активы не пользуются большим спросом. Об этом заявил глава финансового конгломерата Джеймс Горман, сообщает CoinDesk.

«Я не считают криптовалюты мимолетной модой, не думаю, что они скоро исчезнут. Не знаю, сколько должен или не должен стоить биткоин. Но эти вещи не уходят, а лежащая в их основе технология блокчейн, очевидно, вполне реальная и мощная», - заявил Горман в ходе телеконференции по итогам III квартала 2021 года.

По его словам, Morgan Stanley не предоставляет розничным клиентам прямой доступ к цифровым активам, но позволяет им инвестировать в криптовалюты через различные фонды. Глава конгломерата отметил, что такая деятельность «не является крупной частью бизнеса».

В марте источники CNBC сообщили о планах Morgan Stanley открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткоин-фондам. Вложения в инструменты банк ограничил 2,5% от их собственного капитала.

В апреле конгломерат в заявке для SEC не исключил добавление производных на первую криптовалюту в 12 собственных фондов.

В июне управляющие активами New York Digital Investment Group и FS Investments подали в SEC заявку на регистрацию биткоин-фонда, предназначенного для клиентов Morgan Stanley.

Ранее финансовый конгломерат раскрыл позицию в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на сумму $1,3 млн. Впоследствии он увеличил вложения в биткоин-траст через подконтрольные структуры вроде Morgan Stanley Insight Fund.

Последняя приобрела акции GBTC на $27,7 млн. Подобные инвестиции могут достигать до $25% от AUM, согласно документам для SEC.

Слова Гормана контрастируют с недавним высказыванием главы JPMorgan Джейми Даймона, который заявил, что «биткоин ничего не стоит». Генеральный директор холдинга подчеркнул, что его клиенты считают иначе, поэтому организация предоставляет им соответствующие инструменты для инвестиций.

Напомним, в сентябре 2021 года Morgan Stanley приступил к формированию команды, которая сфокусируется на изучении влияния криптовалют на акции и инструменты с фиксированной доходностью.



