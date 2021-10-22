Цена на золото растет 22 октября на фоне некоторого ослабления доллара

Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне некоторого удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,55 доллара, до 1787,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,9%, до 24,265 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) слабо снижается в пятницу, при этом с начала недели американская валюта подешевела на 0,2%. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Аналитики Phillip Securities Research отмечают, что золото к концу недели удерживается у верхних границ диапазона 1759-1788 доллара за унцию, пишет газета Wall Street Journal. По итогам недели золото может подорожать на 1,1%, это будет вторая неделя роста стоимости драгоценного металла подряд.