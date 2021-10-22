Доллар дешевеет к евро и иене 22 октября на новостях вокруг китайского девелопера Evergrande

Курс доллара в пятницу днем снижается по отношению к евро и иене на новостях вокруг китайской Evergrande, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 EEST курс евро к доллару рос до 1,1642 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене снижался до 113,78 иены за доллар со 113,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до в 93,6 пункта.

На рынке американской валюты в пятницу днем наблюдается отрицательная динамика по отношению к иене, поскольку инвесторы оценивают долговую ситуацию китайского застройщика Evergrande. Так, компания, оказавшаяся на грани дефолта, провела просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по офшорным облигациям.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании статданных по композитному индексу деловой активности (PMI) в США от Markit. В то же время будет обнародована статистика по индексу деловой активности в промышленном секторе, который по прогнозам аналитиков, снизился в октябре до 60,3 пункта с 60,7 пункта месяцем ранее.