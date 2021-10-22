Экспортеры 21 октября придерживали валюту, ожидая дальнейшего роста курса

Максим Беркаль , Денис Вергун / UBR.ua

Без сомнений, попытки поднять котировки еще выше будут активно предприниматься и завтра.

Официальный курс доллара на пятницу, 22 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,2 грн/$ - на той же отметке, что и в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на копейку - его курс составит 30,49 грн/€.

Курс на межбанке

В четверг с утра, 21 октября, на межбанке котировки открытия составили 26,15-26,18 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился до 26,16-26,17 грн/$.

"По состоянию на 10:30 рынок вырос, соглашения проходили в диапазоне 26,18-26,19 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

По словам казначея, в 12:00 рынок продолжил расти, котировки в этот период составили 26,22-26,24 грн/$.

Подобные цифры называет нам и глава департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак. По ее информации, торги на межбанке в четверг открывались в рамках 26,16-26,21 грн/$.

При этом первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,165 грн/$. Как и в предыдущие дни, сессия стартовала с небольшого роста котировок, отчасти вызванного покупкой традиционных $5 млн регулятором.

"Однако достигнув пиковых значений в 26,18-26,2 грн/$, котировки ближе к 11 часам вернулись в коридор 26,16-26,18 грн/$", - рассказала она.

Впрочем, удержаться на этих отметках долго курс не смог. Объем спроса на рынке сегодня ощутимо возрос, что толкало котировки вверх - к обеду они вышли на уровень 26,22-26,24 грн/$.

Курсовая динамика резко ускорилась после того, как правление НБУ объявило о сохранении учетной ставки на текущем уровне. Что послужило сигналом для спекулятивно настроенных участников торгов, которые активно включились в игру на повышение.

"К 15 часам котировки достигли значений 26,27-26,3 грн/$. А в течение последнего получаса торгов с расчетами TOD (день в день), когда активность на рынке резко упала, выросли до 26,35-26,38 грн/$", - добавила Волуйчак.

Объем торгов в Bloomberg сегодня ощутимо сократился до среднедневных значений и составил $181 млн.

Ключевыми участниками торгов в четверг были спекулятивно настроенные участники. Еще утром они предпринимали попытки поднять котировки, но предложения было достаточно, чтобы удовлетворить даже дополнительный спрос.

Однако, как только стало ясно, что восходящий тренд сохраняется, а НБУ не стал повышать учетную ставку, атаки на гривну усилились.

Кроме того, резко сменили стратегию и экспортеры. Если до сих пор они спешили с продажей валютной выручки, сегодня они, напротив, стали придерживать иностранную валюту, рассчитывая на дальнейший рост котировок.

"В целом, такой разворот курсового тренда был неизбежным. Однако стабильно высокие объемы предложения до сих пор не позволяли проводить успешные спекулятивные атаки на курс", - поясняет глава департамента казначейских операций Юнекс Банка .

Волуйчак подчеркнула, что нет никаких сомнений, что попытки поднять котировки еще выше будут активно предприниматься и завтра. Насколько они будут успешными - вопрос открытый.

Учитывая, что за последние дни большинство банков вышли из длинной валютной позиции, а экспортеры активно распродавали выручку, потенциал для роста есть.

С другой стороны, макроэкономических предпосылок для устойчивого девальвационного тренда казначеи не видят. По их мнению, нынешний рост вряд ли будет продолжительным.

Госказначейство начинает постепенно наращивать выплаты НДС-возмещения экспортерам, однако до конца этой недели очень крупных траншей, способных существенно повлиять на курсовые тренды, не предвидится.

"Завтра я ожидаю сокращения объема торгов на фоне сдержанного предложения иностранной валюты. На этом фоне будут оставаться активными спекулятивно настроенные участники рынка. Торги пятницы, скорее всего, пройдут в рамках 26,34-26,5 грн/$", - считает Волуйчак.