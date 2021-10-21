НБУ сместил прогнозный график снижения ставки до 6,5% примерно на квартал – на начало 2023г

Национальный банк Украины ожидает начала снижения учетной ставки с нынешних 8,5% ближе к середине следующего года – примерно на квартал позже, чем он допускал это в июле этого года, соответствующий обновленный прогнозный график учетной ставки НБУ обнародовал в четверг.

"По новому прогнозу мы будем удерживать учетную ставку на уровне 8,5% дольше - до третьего квартала 2022 года. А ее снижение прогнозируем во втором полугодии. Но и само снижение будет более постепенным: на конец 2022-го учетную ставку прогнозируем 7,5%, а не 6,5% (как ожидалось ранее)", – написала в Facebook первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Обновленный график предполагает, что на уровень 6,5% учетная ставка Нацбанка выйдет ориентировочно весной 2023 года и стабилизируется на нем до конца года.

По данным Нацбанка, с вероятностью в 30% учетная ставка к началу 2022 года будет находиться в диапазоне 8-8,5%, к концу 2022-го – 6-9%, а к четвертому кварталу 2023-го – 5,5-8,5%.

Отмечается, что с вероятностью 50% учетная ставка к началу 2022 года будет находиться в диапазоне 7,5-9,5%, к концу 2022-го – 5,5-10%, а к четвертому кварталу 2023-го – 4-10%.

НБУ также допускает с вероятностью 70%, что к началу 2022 года ставка останется в диапазонах 7,5-9,5%, к концу 2022-го – 4-12%, а к четвертому кварталу 2023-го – в диапазоне 2,5-12%.