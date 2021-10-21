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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.10.21
10:47 21.10.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 октября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.10
|50720.0 (7.5)
|-
|19.10
|52086.0 (7.5)
|-
|20.10
|58772.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
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