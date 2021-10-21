Банк Франции протестировал CBDC в сделках с гособлигациями

Центральный банк Франции и группа дилеров в течение десяти месяцев провели 500 операций на первичном и вторичном рынках гособлигаций с использованием национальной цифровой валюты (CBDC).

В рамках эксперимента использовался приватный блокчейн Hyperledger Fabric. Объем сделок не раскрывается.

Среди участников возглавляемого клиринговой палатой Euroclear пилотного проекта - BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale и Министерство экономики и финансов Франции.

«Эксперимент подтвердил, что блокчейн-технология подходит для учета торговых операций с применением CBDC. Протестированная операционная модель подтвердила необходимый для расчетов уровень безопасности. Пилот также показал, что блокчейн-платформы способны взаимодействовать с текущими решениями», - говорится в документе.

Участники эксперимента подтвердили, что разработанное решение позволит исключить необходимость согласования счетов и тем самым повысить эффективность рынков капитала.

Напомним, в марте 2020 года Банк Франции приступил к изучению использования CBDC для межбанковских платежей. Спустя два месяца ЦБ достиг первых успехов в этой инициативе.

В июне 2021 года денежный регулятор протестировал цифровой евро в операциях с ценными бумагами. Через месяц регулятор сообщил о завершении эксперимента по использованию CBDC в оптовых трансграничных платежах и расчетах.



