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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2021
09:22 21.10.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|20.09.2021
|7.6500
|21.09.2021
|7.8380
|22.09.2021
|7.8294
|23.09.2021
|7.6706
|24.09.2021
|7.7541
|27.09.2021
|7.8727
|28.09.2021
|7.8778
|29.09.2021
|7.6870
|30.09.2021
|7.5944
|01.10.2021
|7.8380
|04.10.2021
|7.7091
|05.10.2021
|7.8708
|06.10.2021
|7.8200
|07.10.2021
|7.8000
|08.10.2021
|7.6409
|11.10.2021
|7.7964
|12.10.2021
|7.8962
|13.10.2021
|7.8121
|18.10.2021
|7.8269
|19.10.2021
|7.7667
|20.10.2021
|7.5929
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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