Стоимость золота стабильна 21 октября после роста ранее

Стоимость золота в четверг утром практически не меняется, днем ранее драгоценный металл подорожал на фоне инфляционных рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,25 доллара, до 1785,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,01%, до 24,448 доллара за унцию.

В среду золото подорожало на 0,8%, что было связано с опасениями по поводу высокого уровня инфляции. Традиционно золото используется как инфляционный хедж.

Для золота двумя главными сдерживающими факторами остаются рост доходности гособлигаций США и удорожание биткоина, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. Доходность госбондов поднимается уже несколько торговых сессий подряд, что позитивно для доллара и негативно для золота.

При этом в среду курс биткоина достиг рекордного уровня в 67 тысяч долларов. Криптовалюту инвесторы используют также как защиту от инфляции вместо золота, пояснили эксперты.