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Курс доллара 21 октября стабилен к мировым валютам перед статистикой по США
08:20 21.10.2021 |
Курс доллара стабилен к основным мировым валютам в четверг утром, инвесторы оценивают базовые факторы рынка, ожидая при этом макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EEST курс евро к доллару рос до 1,1652 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 114,03 иены за доллар со 114,26 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 93,56 пункта.
Позднее в четверг будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 октября показатель вырос на семь тысяч, до 300 тысяч. Также станут известны данные по числу сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Эксперты полагают, что индикатор в сентябре вырос до 6,09 миллиона с 5,88 миллиона в августе.
Трейдеры также оценивают базовые факторы рынка, среди которых ожидания по дальнейшим мерам поддержки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что на следующем, ноябрьском заседании, которое запланировано на 2-3 ноября, будет объявлено о начале сворачивания выкупа активов.
На фоне таких прогнозов "мы ожидаем, что доллар получит поддержку, а США продолжат выступать как основной драйвер на валютном рынке", считают аналитики Bank of America, которых цитирует газета Wall Street Journal.
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