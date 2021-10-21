Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса
23:43 20.10.2021 |
Похоже, укрепление гривны продолжится и завтра. Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса.
Официальный курс доллара на четверг, 21 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,2 грн/$ - на семь копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на 12 копеек - его курс составит 30,48 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги среды, 20 октября, открывались котировками в рамках 26,21-26,26 грн/$.
"В среду с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,23-26,25 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,21-26,22 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как заметили нам казначеи, первая сделка посредством терминала Bloomberg сегодня прошла по курсу 26,225 грн/$.
"В самом начале сессии продавцы иностранной валюты попытались воспользоваться ситуативным дефицитом предложения и подняли котировки до отметок 26,24-26,26 грн/$", - рассказывает нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Однако по мере активизации торгов котировки начали плавно опускаться. И еще до обеда рынок преодолел психологическую отметку в 26,2 грн/$.
"По состоянию на 10:30 рынок вырос до 26,22-26,23, но в дальнейшем снова просел до 26,2-26,21 грн/$", - подметил Якобчук.
Этот уровень послужил триггером для Нацбанка, который вышел на рынок в 12:00 с крупным ордером на покупку доллара по 26,19 грн/$.
Это, впрочем, сегодня не оказало никакого ощутимого психологического эффекта на рынок. В обед котировки продолжали постепенно снижаться, пока не приблизились вплотную к "защитному" уровню регулятора.
"Во второй половине дня именно Национальный банк был основным покупателем иностранной валюты", - говорит Волуйчак.
Лишь изредка другие участники торгов выставляли "биды" незначительно выше уровня НБУ, покупали нужный объем и покидали торги. В общей сложности регулятор сегодня приобрел на межбанке до $100 млн.
"Общий объем торгов в Bloomberg сегодня составил более $260 млн. При этом объем предложения существенно превышал спрос, что и стало причиной уверенного движения котировок вниз", - уточнила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
Закрывался межбанковский рынок на котировках 26,19-26,192 грн/$.
По мнению казначеев, укрепление гривны, похоже, продолжится и завтра. Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса.
Сегодняшний день мог стать началом разворота курсового тренда, однако этого так и не случилось. Что наверняка дезориентировало часть рынка.
При столь существенном дисбалансе в пользу предложения, маловероятно, что завтрашнее оглашение решения НБУ по учетной ставке сможет оказать влияние на валютный рынок.
"Незначительный рост волатильности возможен, однако общий тренд вряд ли поменяется, каким бы ни было решение регулятора. По моим оценкам, торги четверга пройдут в рамках 26,13-26,30 грн/$", - прогнозирует она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2021
|«Ощадбанк» сократил прибыль за три квартала в 5,6 раза
|Стоимость золота стабильна 21 октября после роста ранее
|Курс доллара 21 октября стабилен к мировым валютам перед статистикой по США
|Фондовые биржи АТР 21 октября торгуются разнонаправленно на различных факторах
|Биржи США 20 октября в основном выросли на положительной отчетности
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen