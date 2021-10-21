Максим Беркаль / UBR.ua

Похоже, укрепление гривны продолжится и завтра. Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса.

Официальный курс доллара на четверг, 21 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,2 грн/$ - на семь копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 12 копеек - его курс составит 30,48 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги среды, 20 октября, открывались котировками в рамках 26,21-26,26 грн/$.

"В среду с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,23-26,25 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,21-26,22 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Как заметили нам казначеи, первая сделка посредством терминала Bloomberg сегодня прошла по курсу 26,225 грн/$.

"В самом начале сессии продавцы иностранной валюты попытались воспользоваться ситуативным дефицитом предложения и подняли котировки до отметок 26,24-26,26 грн/$", - рассказывает нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Однако по мере активизации торгов котировки начали плавно опускаться. И еще до обеда рынок преодолел психологическую отметку в 26,2 грн/$.

"По состоянию на 10:30 рынок вырос до 26,22-26,23, но в дальнейшем снова просел до 26,2-26,21 грн/$", - подметил Якобчук.

Этот уровень послужил триггером для Нацбанка, который вышел на рынок в 12:00 с крупным ордером на покупку доллара по 26,19 грн/$.

Это, впрочем, сегодня не оказало никакого ощутимого психологического эффекта на рынок. В обед котировки продолжали постепенно снижаться, пока не приблизились вплотную к "защитному" уровню регулятора.

"Во второй половине дня именно Национальный банк был основным покупателем иностранной валюты", - говорит Волуйчак.

Лишь изредка другие участники торгов выставляли "биды" незначительно выше уровня НБУ, покупали нужный объем и покидали торги. В общей сложности регулятор сегодня приобрел на межбанке до $100 млн.

"Общий объем торгов в Bloomberg сегодня составил более $260 млн. При этом объем предложения существенно превышал спрос, что и стало причиной уверенного движения котировок вниз", - уточнила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Закрывался межбанковский рынок на котировках 26,19-26,192 грн/$.

По мнению казначеев, укрепление гривны, похоже, продолжится и завтра. Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса.

Сегодняшний день мог стать началом разворота курсового тренда, однако этого так и не случилось. Что наверняка дезориентировало часть рынка.

При столь существенном дисбалансе в пользу предложения, маловероятно, что завтрашнее оглашение решения НБУ по учетной ставке сможет оказать влияние на валютный рынок.

"Незначительный рост волатильности возможен, однако общий тренд вряд ли поменяется, каким бы ни было решение регулятора. По моим оценкам, торги четверга пройдут в рамках 26,13-26,30 грн/$", - прогнозирует она.