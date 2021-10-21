Гэри Генслер прокомментировал начало торгов фьючерсным биткоин-ETF

В основе фьючерсного биткоин-ETF компании ProShares лежит «в высшей степени спекулятивный класс активов» со всеми аспектами волатильности. Об этом заявил глава SEC Гэри Генслер в эфире CNBC при обсуждении начала торгов.

Он подтвердил позицию регулятора касательно возможного одобрения спотовых биржевых фондов на базе первой криптовалюты. Заявки на запуск подобных ETF регулятору подают примерно с 2017 года, но ни один из потенциальных эмитентов не убедил Комиссию в устойчивости спотового рынка биткоина к манипуляциям.

В августе Генслер заявил, что SEC готова рассмотреть ETF на основе регулируемых биткоин-фьючерсов.

Вслед за этим последовала волна заявок на запуск подобных продуктов от компаний Valkyrie Investments, VanEck, Invesco, ProShares, Galaxy Digital, AdvisorShares и BlockFi.

15 октября SEC «молчаливо» одобрила проспект ETF от ProShares. Торги акциями фонда стартовали на Нью-Йоркской фондовой бирже 19 октября.

Комментируя запуск продукта, Генслер отметил, что регулятор стремится рассматривать новые проекты с точки зрения защиты инвесторов, а фьючерсы на биткоин уже несколько лет находятся под надзором дочернего агентства SEC - Комиссии по срочной биржевой торговле.

«У вас есть продукт, который последние четыре года контролировался федеральным регулирующим органом, и он также подпадает под юрисдикцию SEC в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года. Это дает нам определенную возможность обеспечить защиту инвесторов», - пояснил он.

Напомним, торговый оборот биткоин-ETF от ProShares (BITO) в день дебюта на бирже достиг почти $1 млрд. По этому показателю инструмент занял второе место среди всех биржевых фондов.