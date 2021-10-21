Нацбанк запретил пополнять депозиты в российских рублях

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.

Соответствующее постановление правление Национального банка №103 от 8 октября опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 21 октября 2021 года.

Документом внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

"Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона "Об обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", - сказано в документе.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Нацбанк запретил украинским банкам и финансовым организациям проводить любые операции с российскими банкнотами и монетами, на которых содержаться символы оккупированных Россией территорий Украины.