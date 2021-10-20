Нуриэль Рубини спрогнозировал тотальный переход на цифровые валюты центробанков

Известный экономист и критик биткоина Нуриэль Рубини заявил, что биткоину не стать настоящей валютой, и предсказал массовый переход государств на расчеты в CBDC.

«Биткоин сегодня не является валютой, и я не считаю его надежным средством для хранения сбережений, как и все другие подобные криптовалюты, которые не стали настоящей валютой и вряд ли ею станут», - отметил он.

При этом Рубини убежден, что со временем мировые центробанки внедрят собственную цифровую валюту.

«От наличных денег мы будем отказываться все больше и в конце концов перейдем на свои цифровые деньги. Это уже происходит в Швеции, в Китае, где можно все оплатить по QR-коду», - добавил экономист.